تركي آل الشيخ تعليقًا على حفل خالد عبد الرحمن ونواف الجبرتي: "مثال للنجاح في بلدنا الحبيبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فاجئ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية حضور حفل الفنان السعودي خالد عبد الرحمن والفنان السعودي نواف الجبرتي ضمن "فعاليات العيد" بمداخلة خلال إحدى فقرات الحفل الغنائي الذي يقام مساء اليوم الجمعة على مسرح شقراء.

وحرص "تركي" على تهنئة الحضور بنجاح الحفل وعلق: "مساء الخير وكل عام وأنتم بخير يا هلا والله بها لشقرة ومنورين وان شاء الله مبسوطين والمسرح رائع وانا الان وجهت شركة بنش مارك بالاستثمار في المسرح واستئجاره بشكل دائم بعد موافقة أصحابه وإقامة فعاليات دورية في شقرة تستاهلون، تستاهلون الحفلات والمسرحيات وكل شئ، أنتم مثال للنجاح للفعاليات اللي في بلدنا الحبيبة وأتمني أنكم تكونوا مبسوطين والله يرحم صاحب المسرح كنت أتمنى أنه يشوف فرحتكم في مسرحه اليوم".

ووجه المستشار تركي آل الشيخ بإقامة عدد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء والموسيقى في مصر والوطن العربي وذلك تقديرًا وتكريمًا لمشوارهم الفني وكان أبرزهم حفل "روائع الموجي" تكريمًا للموسيقار الراحل محمد الموجي، وحفل "ذكريات شنودة" تكريمًا للموسيقار الكبير هانى شنودة، وحفل "روائع السنباطي" تكريمًا للموسيقار رياض السنباطي.

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