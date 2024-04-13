تحرر غير عادي.. أصالة تكشف أسباب خلعها "الحذاء" أثناء الغناء على المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة أصالة عن قيامها ببعض الطقوس الغريبة أثناء تسجيل الأغاني، والغناء في الحفلات على المسرح.

وقالت "أصالة"، خلال تقديمها برنامج "Big Time Podcast" مع الإعلامي عمرو أديب، المذاع على قناة "MBC1"، اليوم الجمعة، إنها تحب "خلع" الحذاء أثناء تسجيل الأغاني في الأستوديو أو على المسرح، مرادفة: "أنا حبيت شعور المزيكا من قدمي.. تحرر غير عادي".

وأضافت: "أول مرة كنت دايخة وقلت يا أختصر حفلتي وأرجع يا إما أخلع الحذاء وأكمل، خلعت الحذاء وانبسط كتير وكملت فقرتي"، متابعة: "وأنا بغني في الأستوديو بكون حافية لتسهيل حركة جسمي، ولقيت أدائي أعلى بكتير".

وأكملت: "أنا مرة جربت ألبس جوارب ما حسيت نفس الجمال والغناء بدون حذاء وحافية، بعدين صرت أقلع الحذاء في أغلب الأوقات، وفي مرة عملت لقاء بدون حذاء".

ويستضيف برنامج "Big Time Podcast" نخبة من ألمع النجوم في مختلف المجالات سواء الفنية أو الرياضية وحتى الاجتماعية ويعرض طوال شهر رمضان تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

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