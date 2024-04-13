حدث بالفن | مطرب يكشف كواليس علاقته بـ عمر سليمان وفيلم سعودي يشارك في مهرجان "كان"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد | معتز عباس:

نشر موقع الخليج 365، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية، أبرزها عمرو مصطفى يكشف كواليس علاقته بالراحل عمر سليمان، أيتن عامر ترد على انتقادات مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، تعليق تركي آل الشيخ على مشاركة السعودية بفيلم في مهرجان "كان"، شريف سلامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته داليا مصطفى، ووفاء عامر تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل حق عرب، وغيرها من الأخبار.

ماذا قالت وفاء عامر بشأن مشاركتها بمسلسلي"جودر" و "حق عرب"؟

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها فخورة بمشاركتها في مسلسلي "جودر" و "حق عرب" بموسم دراما رمضان ٢٠٢٤.

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مخرج الفيلم السعودي المشارك في كان السينمائي يرد على تركي آل الشيخ

رد المخرج السعودي توفيق الزايدي على تهنئة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بعد مشاركة فيلمه "نورة" لأول مرة بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام وبالتحديد ضمن مسابقة "نظرة ما".

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حسام داغر يعلن اختيار فيلمه القصير "ألبينو" في مهرجان مدريد السينمائي

كشف الفنان حسام داغر عن مشاركة فيلمه القصير "ألبينو" ضمن فعاليات مهرجان مدريد السينمائي الدولي في إسبانيا بدورته الـ 14 هذا العام والتي تقام في الفترة من 4-7 سبتمبر المقبل.

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محمود عبد المغني يوجه رسالة لمحمد إمام بعد انتهاء عرض "كوبرا"

وجه الفنان محمود عبدالمغني، رسالة للفنان محمد عادل إمام بعد إنتهاء عرض مسلسل "كوبرا" بالنصف الثاني لموسم دراما رمضان هذا العام.

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هكذا احتفل شريف سلامة بعيد ميلاد زوجته داليا مصطفى

احتفل الفنان شريف سلامة، بعيد ميلاد زوجته الفنانة داليا مصطفى، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

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ساندي تحتفل بعيد الفطر بـ "هوت شورت" وتغلق التعليقات (صور)

احتفلت الفنانة ساندي، على طريقتها الخاصة بحلول عيد الفطر المبارك، إذ خضعت لجلسة تصوير نشرت عددا من صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

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عمرو مصطفى يكشف كواليس علاقته بالراحل عمر سليمان في "Big Time Podcast"

حل الفنان والملحن عمرو مصطفى ضيفًا ببرنامج "Big Time Podcast" تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة ويعرض على قناة "Mbc 1" ومنصة "شاهد" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

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أيتن عامر ترد على انتقادات مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"

ردت الفنانة أيتن عامر، على الانتقادات التي واجهتها بسبب دورها في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الذي أثار غضب الجمهور، وعرض بموسم دراما رمضان ٢٠٢٤.

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السعودية تشارك لأول مرة بفيلم "نورة" في كان السينمائي وتركي آل الشيخ يهنىء صناعه

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام عن قائمتها الرسمية للأعمال السينمائية المشاركة بالفعاليات هذا العام سواء في المسابقة الرسمية أو خارجها وشهدت تنوعًا ما بين الدراما والكوميديا والأكشن لأبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.

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أحدث ظهور لتامر حسني في عيد الفطر والجمهور يعلق

شارك الفنان تامر حسني، جمهوره ومتابعيه، أحدث ظهور له على مواقع التواصل الاجتماعي تزامنا مع عيد الفطر المبارك.

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