شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر أحمد: شخصية دهب فى المعلم من أهم الأعمال لقلبى ونجاحها لمسته فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة هاجر أحمد عن سعادتها وامتنانها لكل ردود الفعل حول شخصية "دهب" التى أدتها خلال مسلسل "المعلم" الذي عرض مؤخرا ضمن سباق موسم دراما رمضان 2024، مؤكدة أنها لمست حب الشارع المصري من الجمهور الحقيقي على الشخصية



هاجر أحمد في مسلسل المعلم

وقالت هاجر عبر حسابها على إنستجرام: "ممتنة جدا لردود الفعل وتعليقاتكم وحبكوا اللى لمسته فى الشارع المصري من الجمهور الحقيقي على دهب أقرب الشخصيات لقلبي، من أهم وأحب الأعمال لقلبي مسلسل المعلم".

وأضافت هاجر: "ممتنة كمان لكل اللي وقفوا جنبي وساعدوني إن الشخصية تطلع بالشكل والروح دي، استفدت واتعلمت من كل الناس من أكبرهم لأصغرهم وكسبت أصدقاء للعمر، أتمنى تكونوا استمتعوا بالرحلة زي ما أنا استمتعت بيها، وأخيرا عيد فطر سعيد مبارك عليكم وعلى كل حبايبكم وأدام الله بهجة أعيادكم وسعادة قلبكم".



هاجر أحمد

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.



هاجر أحمد في مسلسل المعلم



هاجر أحمد في مسلسل المعلم



هاجر أحمد في مسلسل المعلم



هاجر أحمد في مسلسل المعلم