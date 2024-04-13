شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين تشيد بالحشاشين: رائع وكريم عبد العزيز وصل للعمق الفنى وشكرا للمتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت النجمة إلهام شاهين بمسلسل الحشاشين وكل الطاقم الذى شارك في العمل، وقدمت الشكر للشركة المتحدة على هذا الإنتاج الضخم.

ونشرت إلهام شاهين صورة من بوستر المسلسل عبر حسابها على إنستجرام وعلقت عليها: "انتهيت الآن من مشاهدة الحلقة الأخيرة من المسلسل الأكثر من رائع.. الحشاشين .. كل التحية لكل من شارك فى هذا العمل المشرف .. كريم عبد العزيز وصلت لحالة من النضج والعمق والتألق الفني لا يضاهيك فيها أحد.. وسيظل حسن الصباح علامة فارقة فى تاريخك الفنى.. برافو برافو برافو.. والحقيقة مستوى التمثيل عموما لكل الفنانين عالى جدا".

وأضافت: "أتمنى لو أحييهم اسم اسم .. المخرج بيتر ميمى عامل شغل عظيم.. الديكور والملابس والموسيقى والصورة والمكياج إبداع.. وطبعا الكتابة هي الأساس.. الكاتب عبد الرحيم كمال شكرا جزيلا على رسالة هذا العمل الهامه لتنوير العقول ومعرفة تاريخ الأفاقين المتاجرين بالدين ذوى القلوب الحجر التى تخلو من أي إنسانية.. أتمنى أن يشاهد الجمهور العرب فى كل مكان هذا العمل بتركيز شديد لمعرفة التاريخ الأسود للإرهابي حسن الصباح، ومن هم على شاكلته أصحاب العقول المغيبة الذين لا يجرؤون على إعمال العقل".

وأنهت إلهام شاهين تعليقها: "وشكرا الشركة المتحدة على هذا الإنتاج الضخم والهادف.. شكرا لدور الفن فى تنوير العقول".