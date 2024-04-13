شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج خالد الحلفاوى يكشف كيف اختار الأطفال فى مسلسل كامل العدد +1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج خالد الحلفاوي، مخرج مسلسل كامل العدد +1، إنه فيما يتعلق بالكتابة الخاصة بالمسلسل، فإن هناك توافقا وانسجاما كبيرا بين كتاب ومؤلفى العمل وبين الإخراج، مشيرا إلى أن من يأتي منهم مكتوبا لا يحتاج إلى تعديل، موضحا أن له تجارب سابقة قاسية في هذا الأمر.

وأضافت خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "بنعمل مناقشات بغرض إننا نجيب 10 من 10، لكن النسخة الأولى اللي بتجيلي منهم ممكن نقوم نصورها على طول، وفي جروب بنفضل نكتب عليه ونبعت لبعض".

وتابع: "الحلقة بتروح وترجع وبتروح تاني وخلاص على كدة، لدرجة إنهم لما بيبعتوا الحلقة مكتوبة، وابعتلهم الملاحظات، بيعدلوا ويبعتولي تاني أنا مبقرأش، بعتمد على طول لأن في ثقة كبيرة".

وعن اختياره للأطفال، قال: "شوفنا أولاد كتير أوي، وصفيت بينهم، وجبتهم كلهم وخليتهم قعدوا في أوضة كبيرة وقضينا اليوم، وعملنا الحكاية دي على يومين، وقعدنا نحكي لبعض، وفي يوم تاني بدأنا قراءة المشاهد، وبقيت أبدل بينهم الأدوار، وفي الآخر، قولتلهم كلكم شطار وحلوين لكن هنختار عدد معين".