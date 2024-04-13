"صورت 90 حلقة بدون توقف".. سامر المصري يكشف كواليس دوره في مسلسل ستيليتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان السوري سامر المصري، عن كواليس تصوير مسلسل "ستيليتو".

وقال "سامر"، في لقائه ببرنامج "Big Time Podcast"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، والفنانة أصالة، المذاع على قناة "MBC1"، اليوم الجمعة، إنه قام بتصوير 90 حلقة من المسلسل دون توقف، مضيفًا: "أول مرة في حياتي أصور 90 حلقة".

وأضاف أن دوره في مسلسل ستيليتو يحكي عن قصة تحدث في المجتمع العربي، وهي علاقة الرجل بزوجته بعد إنجاء الأبناء، وحالة الفتور التي تحدث بينهما حتى تتغير مشاعر الرجل تجاه زوجته وأولاده، بعد تأثر عواطفه بسبب دخول فتاة جميلة حياته.

وتابع: "المعالجة في المسلسل حلوة وتظهر مشاهد كثيرة لحياة الرجل بعد خراب بيته وانفصاله عن زوجته".



يجسد سامر المصري شخصية " لؤي" في مسلسل "ستيليتو " وهو شخص يحب زوجته لكنه وصل إلى مرحلة روتين وفتور وضيق من الحياة الزوجية، حتى ظهرت في حياته فتاة أصغر من زوجته فإنساق وراء المغريات، ليقع في مشاكل زوجية واجتماعية كبيرة.

مسلسل ستيليتو هو النسخة العربية من العمل التركي الأصلي STILETTO، الذي يضم كوكبة من النجوم، تضم كلًا من كاريس بشار، وسامر المصري، وديمة قندلفت، وقيس شيخ نجيب، وندى أبوفرحات، وريتا حرب، وكارلوس عازار، وبديع أبو شقرا، ونور علي، العمل من تأليف لبنى مشلح، ومي حايك.

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