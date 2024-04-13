عايدة رياض تكشف عن كواليس مشاركتها بمسلسل "جري الوحوش" في رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة عايدة رياض ضيفة برنامج "سبوت لايت" الذي يعرض على قناة "صدي البلد"، وتحدثت خلاله عن مشاركتها بأكثر من عمل درامي تم عرضهم بموسم رمضان هذا العام وتعاونت مع أبرز نجوم الدراما التلفزيونية منها مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة الفنان أمير كرارة، ومسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال، ومسلسل "جري الوحوش" بطولة الفنان نضال الشافعي.

وعن مشاركتها بمسلسل "جري الوحوش قالت": "الأحداث في المسلسل كما هي في الفيلم مع تفاصيل شوية زيادة وبيخش في جذور الشخصيات، يعني الفيلم محاولش يجيب الجذور لكن في المسلسل كان فيه مساحة ووقت انهم يذكروا تفاصيل وجذور كل شخصية هي ليه عملت كده وليه اتصرفت كده، وأنا دوري في المسلسل كانت واحدة غلبانة وطيبة جدًا اسمها سنية".

مسلسل "جري الوحوش" مأخوذ من فيلم يحمل نفس العنوان عرض لأول مرة عام 1987 وشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان محمود عبد العزيز، الفنان نور الشريف، والفنان حسين فهمي، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول أبو الدهب الذي يتزوج من هنية ثم من الخادمة وينجب طفل من الأخيرة يدعى عبدالقوي، وبعد وفاة أبو الدهب تتهم هنية عبدالقوي بقتل والده حتى لا يحصل على حقه بالميراث، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان نضال الشافعي، الفنان محمود حجازي، الفنان إدوارد، الفنانة سميرة صدقي، تأليف أحمد صبحي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.

يذكر أن الفنانة عايدة رياض تشارك بمسلسل "إقامة جبرية" وسط مشاركة عدد من النجوم الشباب وهم الفنانة هنا الزاهد، الفنان محمد الشرنوبي، الفنانة صابرين، الفنان محمود البزاوي، تأليف أحمد عادل، إخراج أحمد سمير فرج والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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