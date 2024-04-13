بالفيديو.. سارة الودعاني: بعد ولادتي الرابعة راح ألجأ لأطفال الأنابيب لهذا السبب

أثار حديث مشهورة سناب شات ومواقع التواصل سارة الودعاني عن رغبتها في إنجاب توأم بعد ولادتها الرابعة جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الودعاني في مقطع فيديو على سناب شات: “بعد ولادتي الرابعة راح ألجأ لأطفال الأنابيب لأني أبغى توأم، وممكن يكون معاه تحديد جنس إذا أبغى ولدين أو بنتين.”

ولاقى حديث الودعاني استياءً من قبل بعض رواد مواقع التواصل الذين اعتبروا أن مثل هذه المواضيع شخصية ولا يجب الحديث عنها أمام الجميع.

وعبّر بعض المتابعين عن دعمهم لقرار الودعاني، معتبرين أن إنجاب توأم هو حلم مشروع لها.

ورأى آخرون أن الودعاني حرة في التعبير عن رغباتها الشخصية، وأنها لا تُلزم أحدًا باتباعها.

وانتقد بعض المتابعين حديث الودعاني، معتبرين أنه يُشجع على “التكاثر غير المسؤول” في ظل ازدياد أعداد السكان في العالم.

واعتبر آخرون أن الودعاني تُسعى لجذب الانتباه فقط من خلال التطرق لمواضيع مثيرة للجدل.

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