شكرا لقرائتكم خبر عن هيبة كريم عبد العزيز وجبروته فى أول الحشاشين وانكساره فى النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال 30 يوما فى رمضان عشنا رحلة النجم كريم عبد العزيز مع حسن الصباح فى مسلسل الحشاشين، الذى كان محط أنظار الجميع فى الوطن العربى ونال إشادات واسعة على الجانب النقدى والجماهيرى.

قدم النجم كريم عبد العزيز أحد أصعب الأدوار على أى فنان وهو دور حسن الصباح، منذ اللحظة الأولى بداية من رحلته في أصفهان إلى مصر للبحث عن طريقه ودعوته وكيفية الاستيلاء على عقول التابعين وحلمه الذى ظل وراءه حتى قتل أقرب الناس إليه بدون تردد للحظة وجعل من قلعة آلموت عرينا قويا ومرعبا ينفذ فيه خططا فى منتهى الذكاء قائمة على الاغتيالات وكيف يقنع اتباعه بتنفيذ المخططات مقابل حياتهم بحجة أنه صاحب مفتاح الجنة.

كل هذا قدمه النجم كريم عبد العزيز ببراعة وتميز فى الأداء وبمنتهى القوة والحكمة والثبات الانفعالى والقدرة على الإقناع والتأثير الكبير ولغة الجسد والعين.

فى بداية الحلقة الأولى من مسلسل الحشاشين وأول ظهور لحسن الصباح وهو كريم عبد العزيز في قلعته آلموت وسط جنوده دخل وهو فى كل هيبة وجبورته كان واضحا من عينه وطريقة الكلام وبنظرته التى وجهها لأحد الجنود الذين يؤمنون به ليلقى نفسه من فوق القلعة في مقابل صاحب مفتاح الجنة.

وخلال رحلة المسلسل وفى الحلقات الأولى شاهدنا كاريزما النجم كريم عبد العزيز وهو يقدم شخصية حسن الصباح بكل براعة وتألق، حتى وصلنا للحلقة الأخيرة وشاهدنا نفس أداء النجم كريم عبد العزيز لكن وهو كله انكسار وحزن وعينه التي كانت لا تقهر أو تحزن وهى كلها بكاء وانكسار بعد أن قتل كل أحبابه مقابل حلمه وظل وحيدا فى القلعة يتساءل "مين أنا"، أمتعنا خلال رحلة المسلسل النجم كريم عبد العزيز بأدائه الصادق البارع فيه الذى وصل لنا بكل سهولة وحب وتأثرنا به.



كريم عبد العزيز فى أول حلقة من مسلسل الحشاشين



كريم عبد العزيز فى أول حلقة من مسلسل الحشاشين



كريم عبد العزيز فى نهاية مسلسل الحشاشين



كريم عبد العزيز فى نهاية مسلسل الحشاشين



كريم عبد العزيز فى نهاية مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو المسلسل الذي يعد الإنتاج الأضخم فى رمضان 2024، ونال إعجاب المشاهدين فى مصر والوطن العربى.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.

