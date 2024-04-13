وفاة مغنية كورية عن عمر 30 عاماً بظروف غامضة

أفادت وكالة “Xanadu Entertainment” للترفيه في كوريا الجنوبية بوفاة مغنية الكيبوب الشابة بارك بورام، عن عمر ناهز 30 عامًا، تاركةً وراءها حزنًا عميقًا في قلوب محبيها ومُعجبيها.

وأعلنت الوكالة عن نبأ الوفاة المفاجئ أمس الجمعة، دون الكشف عن سبب الوفاة، مُؤكدةً أنّه قيد التحقيق من قبل السلطات.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أنّ بارك بورام كانت تقضي وقتًا مع أصدقائها قبل وفاتها، وأنّ التحقيقات تُركز حاليًا على احتمال وجود علاقة بين وفاتها وتناولها الكحول.

وكانت بورام، التي ولدت في 1 مارس 1994 بمدينة تشنتشون الكورية الجنوبية، قد دخلت عالم الموسيقى عام 2014 بأغنية “Beautiful” التي حققت نجاحًا كبيرًا، وحصلت على جائزة أفضل أغنية في حفل جوائز “Gaon Chart Music Awards” لعام 2014.

وقد واصلت بورام مسيرتها الفنية مُقدمةً العديد من الأغاني المميزة، كما كانت تعمل على تجهيز أعمال موسيقية جديدة قبل وفاتها المفاجئة.

وعبّر العديد من محبي بارك بورام وزملائها في الوسط الفني عن حزنهم الشديد لفقدانها، مُشيدين بموهبتها وإبداعها وتأثيرها الكبير في عالم الكيبوب.