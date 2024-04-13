تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للممثلة الكويتية شجون الهاجري، أظهر تعبها الشديد خلال عرض مسرحية “صنع في الكويت”. وقد أثار هذا الفيديو قلق محبيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل.

وحرص عدد من المختصين على تقديم المساعدة الطبية لشجون، حيث تم تزويدها بالمحلول الطبي اللازم.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: شجون الهاجري تتعرض لوعكة صحية خلال عرض مسرحية صنع في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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