شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير يحيي عدة حفلات بأمريكا فى أبريل الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم سعد الصغير لإحياء عدة حفلات في جولة غنائية بأمريكا خلال شهر أبريل الجارى، وذلك ضمن حفلات عيد الفطر، ويقدم خلال الحفلات باقة مميزة من أشهر أغانيه.



وأكد الفنان سعد الصغير مؤخرا فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه قرر طرح أغنية سينجل كل فترة بعيدا عن الاتجاه على طرح الألبوم، خاصة أن السائد حاليا أصبح طرح أغانى السينجل.

وأضاف أنه يعكف حاليا على الانتهاء من تسجيل عدد من الأغانى الذى يطرحها أغنية أغنية كل فترة ويتعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الشباب.



وطرح مؤخرا الفنان سعد الصغير أغنية تحمل إسم خليكي بصة وراكي تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب، وجاءت كلماتها بطريقة كوميدية وتقول الأغنية : خليكي دايما بصة وراكي أهو كله هييجي على أفاكي، انتي كسرتي اللي مابينا ولاصونتي العيش والكنتاكي، وأعرب عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على الأغنية.



وطرح سعد الصغير، مؤخرا أغنية شارع شريف كما طرح اغنية هنروح المولد 2 على كافة المنصات الالكترونية والمحطات الفضائية، وأغنية "يابت يلا"، وحققت نجاحا كبيرا من كلمات أحمد غريب وألحان زيزو فاروق وتوزيع زيزو فاروق وعصام إسماعيل.



وتم تصوير الأغنية فى دبى واستغرق فى تصويرها نحو يومين، ومن المقرر أن يصور عددا من أغانى الألبوم على طريقة الفيديو كليب، ومن أغانى سعد الصغير "أصحي .. فوق" و"هتجوز" " ويابت يلا" و"شكرا يا عم"، و"ولعة" و"بسم الله" و"الليلة حلوه"، و"ادلع يا عريس" و"الحنطور" و"العنب"، و"عسل أبيض".

