هند صبري تفاجئ الجمهور بأمنيتها قبل التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلت الفنانة التونسية هند صبري، ضيفة على الفنان عباس أبو الحسن في برنامجه “حوارات مع عباس” الذي يقدمه على صفحته الخاصة بـ”يوتيوب” حيث كشفت عن مفاجأة حول طموحها في العمل قبل دخولها مجال التمثيل، مؤكدة أنها لم تفكر في دخول عالم الفن من قبل.

وقالت هند، إن الجيل الأصغر لا يهتم بالدراسة كما كان يهتم بها جيلها، مضيفة: “الجيل الأصغر مني ليس كل من فيه يدرس دراسات عليا، لأنهم فقدوا شغف الدراسة في الأساس، وطرق كسب المال أصبحت في مكان آخر غير الدراسة وكله يفكر كيف يقصر المسافة كي يصرف على أهله”.

وتطرقت هند صبري، للحديث عن طموحها قبل دخولها عالم التمثيل إذ أوضحت، أنها كانت تتمنى دخول عالم العلاقات الدولية حتى تصبح وزيرة خارجية أو سفيرة، كاشفة: “كنت أتمنى أن أصبح وزيرة خارجية، أو سفيرة أو دبلوماسية، لأني أحب العلاقات الدولية، وطوال عمري لم يكن عندي حس فني وأنظر في المرآة وأمثل، بالعكس كنت دحيحة جدًا وأحب المدرسة وكانت الأولى على الفصل والتفوق الدراسي كان بالنسبة لي مهمًا جدًا.

وتحدثت أيضاً عن طلب الجمهور التصوير معها وعن جبر خواطر الناس، والنجمة التي أحرجتها بعد طلبها التقاط صورة معها ولم توافق، وقالت: “هناك أوقات لا أكون قادرة على التصوير مع الجمهور، أكون مرهقة أو شكلي غير مضبوط، وحدثت مرة أن رأيت نجمة أحبها وجريت وراءها في الشارع ولم ألتقط صورة معها”.

وأضافت: “من يومها كرهتها وأصبحت أفعل هذا مجبرة وألتقط الصور مع الجمهور حتى لو على حساب طاقتي.. وهناك بعض الجمهور يلتقطون الصور لمجرد تفاعل رواد السوشيال ميديا معهم”.

وروت هند صبري موقفًا عن ابنتها الكبرى علياء، قائلة: “ابنتي علياء عسراء، ومدرسة مادة الدين والقرآن في البيت كانت تجبرها على أن تكتب بيدها اليمنى لأن هذا حرام وهتدخل النار.. وأغلب الناس يتم تربيتها على الخوف أكثر من السعي لمعرفة ربنا”.