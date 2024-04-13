بصورة وتعليق طريف.. محمد إمام يروّج لفيلمه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد إمام على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” صورة جمعته بالفنان باسم سمرة روّج من خلالها لفيلمه الجديد “اللعب مع العيال”، المقرر طرحه في عيد الأضحى.

وعلق إمام على الصورة بتعليق طريف قال فيه: “جاهزين للي جاي، اللقاء المنتظر كوبرا وعيسى الوزان هيولعوا الدنيا في عيد الأضحى إن شاء الله، اللعب مع العيال، فيلم للمخرج شريف عرفة”.

وكان محمد إمام، قد وجّه رسالة لجمهوره وصُناع مسلسل “كوبرا” بعد انتهاء عرضه في موسم رمضان المنقضي، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستغرام”، قائلًا: “شكرًا لكل فريق العمل.. رحلة طويلة متعبة بس ممتعة.. إنتوا سبب كبير في النجاح ده بعد ربنا سبحانه وتعالى.. بحبكم أوي وأيامكم كانت جميلة”.

وأضاف: “جمهوري العزيز. . شكرًا ليكم جميعًا على النجاح الكبير ده.. وكلامكم الجميل اللي بيوصلني من اول حلقة من كل الوطن العربي.. وحبكم اللي بشوفه في كل مكان بروحه…. انا بحبكم أكتر بكتيير.. أشوف وشكم على خير إن شاء الله”.