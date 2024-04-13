في 4 أيام.. إيرادات فيلم "شقو" تقترب من 28 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي الثلاثاء 9 أبريل وقفة عيد الفطر المبارك، فيلم "شقو" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم أفلام العيد 2024.

وحقق الفيلم أمس الجمعة 12 أبريل ثالث أيام العيد إيرادا بلغ 9 ملايين و819 ألفا و784 جنيها، وحقق في ثان أيام العيد 9 ملايين و806 آلاف و250 جنيها، أما أول أيام العيد فبلغ إيراده 6 ملايين و858 ألفا و941 جنيها، وكان إيراده في الوقفة مليونا و188 ألفا و399 جنيها.

وبلغ إجمالي ما حققه الفيلم من إيرادات في 4 أيام 27 مليونا و673 ألفا و374 جنيها.

فيلم شقو تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي، بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، يسرا، دينا الشربيني، عباس أبو الحسن، وليد فواز، محمد جمعة.