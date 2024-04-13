إلهام شاهين عن مشهد ابنة شقيقتها في "إمبراطورية م": "الوحيدة اللي ممكن تعمل ده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة لابنة شقيقتها إلهام صفي الدين بعد حصدها جائزة التميز من راديو "إنرجي" عن دورها بمسلسلي"إمبراطورية م" و "أعلى نسبة مشاهدة".

وكتبت إلهام، عبر حسابها على إنستجرام: "مبروك حبيبة قلبي إلهام الصغيرة.. فخورة بيكي.. وجايزة مستحقة عن دورين متميزين ومختلفين تماما عن بعض.. ناس كتير تصوروا إن اللي عامله دور هبة تاتو في أعلى نسبة مشاهدة واحدة من بنات التيك توك الشعبيين بجد، وده نجاح كبير ليكي في الدور".

وتابعت: "أما مايا في إمبراطورية ميم مختلفة تماما ومشهد حلاقة الشعر في الحلقة 14 كان ماستر سين لن تنسيه في حياتك.. ولن ينساه لك المشاهدين لأدائك الصادق.. وجرأتك وإنتصارك للشخصية على حساب شكلك.. أعتقد إنتي الوحيدة اللي ممكن تعمل مشهد زي ده بنفس راضية".

وأضافت شاهين: "أعلم مدى حبك للفن ودراستك ومذاكرتك لأدوارك بكل إجتهاد .. برافو حبيبتي .. جائتني تعليقات رائعة عنك من أساتذة و فنانين كبار .. جعلتني فخورة جدا بيكي، ربنا يحميكي وأتمنى لك مستقبل مشرق، وربنا يعمل لك اللي فيه الخير".

وعرض مسلسلي "إمبراطورية م" و "أعلى نسبة مشاهدة" في موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة خالد النبوي، محمود حافظ، هاجر السراج، نور النبوي، مايان السيد، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب.

فيما خاض بطولة مسلسل"أعلى نسبة مشاهدة" سلمى أبو ضيف، جلا هشام، ليلى زاهر، إسلام إبراهيم، انتصار، إلهام صفي الدين، وعدد من الفنانين، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول السوشيال ميديا وتأثيرها.

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