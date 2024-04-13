شكرا لقرائتكم خبر عن أغاني تايلور سويفت تعود إلى TikTok بعد شهرين من سحبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت موسيقى تايلور سويفت إلى TikTok بعد توقف دام 10 أسابيع وسط نزاع حول الترخيص بين التطبيق ومجموعة Universal Music Group، حيث تمكن مستخدمو TikTok، اعتبارًا من يوم الخميس الماضى، من تعزيز مقاطع الفيديو الخاصة بهم بأغانى نجمة البوب، بما فى ذلك أغانى You Belong With Me، Lover، Cardigan، Mirrorball، Fearless .

تم سحب أغانى سويفت إلى جانب مقطوعات من Lady Gaga وOlivia Rodrigo وDrake وغيرهم بواسطة UMG فى 1 فبراير بعد أن اتهمت الشركة TikTok بمحاولة "التنمر" عليها لإبرام عقد غير مناسب.

وعادت أغانى سويفت فقط إلى المنصة، ولا يزال سبب ظهورها مرة أخرى غير واضح، ومع ذلك، فإنه وفقًا لمجلة Variety، يبدو من المحتمل أن TikTok توصلت إلى اتفاق منفصل مع تايلور نفسها، التى تمتلك حقوق أغانيها، ومن المفترض أن تتمتع بالاستقلالية للتفاوض على شروطها الخاصة.



تايلور سويفت

كما تأتى عودة أغانى سويفت قبل أسبوع من طرح ألبومها الجديد The Tortured Poets Department المقرر طرحه فى 19 أبريل المقبل، واقترح المنفذ أن Swift ربما تكون قد دخلت فى شراكة مع TikTok للترويج للإصدار، كما فعلت مع ألبومها Midnights.

تأتى هذه الخطوة بعد أن وصفت UMG اقتراح ترخيص TikTok بأنه "صفقة سيئة" لم تعالج مخاوفها بشأن الموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي، والتعويض المناسب للفنانين وكتاب الأغانى والسلامة عبر الإنترنت لمستخدمى TikTok.

أبرمت TikTok وUMG لأول مرة صفقة فى عام 2021 للسماح بإتاحة محتوى الفنانة على نطاق واسع على منصة التواصل الاجتماعى، فيما اتهمت الشركة TikTok بإزالة الفنانين الصاعدين بهدوء من المنصة أثناء الترويج لفنانى UMG الأكثر شهرة، مضيفة أن شركة التواصل الاجتماعى لم تدفع "القيمة العادلة" مقابل الموسيقى.

واتهمت الشركة TikTok بالسماح للموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعى بإغراق منصتها، وادعت أنها ذهبت إلى حد "تعزيز وتشجيع إنشاء موسيقى الذكاء الاصطناعي"، فيما ردت TikTok على اتهامات UMG، قائلة إن العلامة الموسيقية تضع جشعها فوق مصالح فنانيها وكتاب الأغاني.

وعلى جانب آخر، أصبح الفيلم الموسيقى للمغنية تايلور سويفت، Taylor Swift: The Eras Tour، متوفرًا على منصة ديزنى بلس فى بريطانيا، بينما خلال العرض السينمائى للفيلم فى أواخر عام 2023، حقق أكثر من 250 مليون دولار فى شباك التذاكر، مما يجعله فيلم الحفلة الموسيقية الأعلى ربحًا على الإطلاق.