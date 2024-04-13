شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد البحريني طارق البحار: مليحة أكد دور مصر في التمسك بالهوية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الناقد البحريني طارق البحار بمسلسل مليحة الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني المنقضي 2024، مشيرًا إلى أن المسلسل استخدم لفتات مهمة تخص الشعب الفلسطيني مثل المفتاح الفلسطيني.

وقال خلال حديثه لـ ”الخليج 365”: يعتبر المفتاح الفلسطينى رمزًا مهمًا يستخدمه الشعب الفلسطينى للتعبير عن حقه فى العودة إلى أرضه التى احتلها الكيان الصهيونى منذ عام 1948 بعد النكبة، وفي مسلسل مليحة تم التحدث عن المفتاح الإسرائيلى لمنزلهم، الذى يعرف أيضًا بالمفتاح الفلسطينى، وظهر على جدار منزل مليحة بطلة المسلسل الذى تقدمه المتحدة للإعلام كنجاح آخر لأعمالها فى موسم رمضان، وبعد مرور حوالى 76 عاما، لا يزال المفتاح الفلسطينى يرمز لحق الفلسطينيين فى العودة إلى أراضيهم واستعادة ممتلكاتهم".

كما ذكر أن المسلسل تناول العديد من الأحداث واللقطات المرتبطة بتاريخ فلسطين، كما حظى بإشادة واسعة بعد عرض الحلقات الأولى، حيث استعاد تاريخ الصراع العربى الصهيونى وأكد دور مصر فى دعم فلسطين والتمسك بالهوية الفلسطينية من خلال عمل درامى يدافع عن أصحاب الأرض وقضيتهم".

مسلسل مليحة من بطولة دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.