فيروز كراوية تطلق أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "الحلو ماشي" احتفالا بالعيد

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت الفنانة فيروز كراوية أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان "الحلو ماشي" عبر قناتها على "اليوتيوب".

تفاصيل أغنية "الحلو ماشي"

أغنية "الحلو ماشي" من كلمات الشاعر الراحل مهاب نصر وألحان فيروز كراوية وتوزيع موسيقي للفنان السكندري أيمن عصفور.

صرحت فيروز كراوية إن الأغنية مكتوبة بأسلوب يحاكي عالم الطقطوقة الغنائية ولكن بصورة معاصرة، لذلك حرصت على أن يكون الشكل الموسيقي الذي تقدم به ملائم ومفاجىء مضيفة: "لجأت للفنان أيمن عصفور ومجموعه الموسيقية بالإسكندرية لندخل في مغامرة في أسلوب التوزيع والتسجيل على النمط القديم، إذ نقوم بتسجيل الأغنية معا، المطربة والفرقة، بالآلات الحية في نفس الوقت والمكان، بعيدا عن نظام التراكات السائد، والذي يقوم كل عازف بالتسجيل منفردا ثم يقوم مهندس الصوت بجمع التراكات وتنفيذ الأغنية في شكلها النهائي".

أضافت فيروز كراوية أن هذه التجربة تحمل روحا مختلفة تماما نتيجة التفاعل الحي بين المطربة والموسيقيين، على غرار نظام التسجيل في العصور الأقدم مع فرقة أقرب للتخت التقليدي، دون الاستعانة بمؤثرات الكترونية أو صوتية ودون قطع وإعادات للوصول لنسخة منمقة للتسجيل، سجلنا كما كانت الست أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وأجيالهم من المطربين يسجلوا، نعيد الأغنية معا أكثر من مرة ثم نختار أفضل نسخة وصلنا لها بالأداء الحي دون قص ولزق".

فيروز كراوية

من ناحية أخري، انتهت فيروز كراوية من تسجيل عدد من الأغاني التي تستعد لإطلاقها في الشهور القادمة.

وهي الأغاني التي تقول عنها فيروز أن الإصدارات القادمة تحتوي على أجواء موسيقية متنوعة كما تتعاون فيها مع عدد من الموزعين والمنتجين الموسيقيين لكل منهم بصمة وأسلوب مختلف تماما وهو ما يساعدها على التجريب ودخول مناطق فنية جديدة كما تفضل دائما.

تحدثت كراوية مؤخراً، عن مشروعها الذي يحمل عنوان "مزاجنج" فهو نتاج مزج موسيقي مميز بين الآلات الموسيقية الشرقية والغربية واختلاف في اللون الموسيقى المُقدم عن طريق مشاركة الآلات الحية مثل البيانو والعود والجيتار والكيبورد بتنويعات مختلفة، وتضاف أصوات الموسيقى الحية للعمل عبر توزيعات موسيقية وارتجالات للعازفين.

كما أطلقت ميني ألبوم لها يحمل أفكار المشروع الجديد باسم "كحل" والذي يُعد رابع ألبوم لها تطلقه في السوق لجمهورها، وعبرت عن استعدادها لتكرار التجربة

بإطلاق المزيد من الألبومات المستقبلية والتي ستكون رواجًا لمشروعها على حد وصفها.

ورجوعًا لأجواء الحفل فقد قدمت كراوية أولى أغنياتها في الحفل باسم "حاجة غريبة" وسط ترحيب من جانب الحضور، واستكملت حفلها بباقات غنائية أخرى من ضمنها (اللي رموني فيك وقلبك زحام وجربت ومزاج سيادتي)، وأضافت باقات أخرى (فنجان شوكولاتة حبيبي واستعمال طبيب وحالة والخوف ولام الهوى قلبي وبطلي المثالي والغجر)، واختتمت الحفل بأغنيات (أحلى ما فيك وقلة المزاج).