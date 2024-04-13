بالفيديو: ليالي دهراب تكشف تفاصيل استبعادها من مسرحية صنع في الكويت

كشفت الفنانة ليالي دهراب تفاصيل إستبعادها من مسرحية “صنع في الكويت”، وشرحت في مجموعة من الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي عن السبب وراء ذلك.

وأوضحت أنها كانت تشعر بعدم الراحة من طريقة التعامل، واعتذرت في النهاية من جمهورها ووعدتهم بأن تختار بشكل صحيح في المرة القادمة.

وصرحت ليالي في فيديو نشرته على حسابها في سناب شات قائلة: “تم استبعادي من مسرحية ‘صنع في الكويت’ اليوم، بصراحة تم طردي منها، لدي عرض آخر لم أتمكن من المشاركة فيه”.

واستمرت دهراب في شرح السبب قائلة: “كان لدينا 7 عروض في اليوم، وكبشرية أقول لهم إنني لست روبوتًا، في نفس الوقت أريد أن أعطي الناس حقهم، فالناس يأتون لرؤيتي ويجب أن يكون لدي طاقة لأجل أن أتواصل معهم، أن أكون لطيفة وأتحدث معهم”.

ثم تحدثت عن صدمة تعرضت لها في موقف معين، حيث قالت: “حدث شيء غير متوقع بالنسبة لي، أولاً قلت الحمد لله لأن الإنسانية لا تزال موجودة، وأشكر الله أن تم تقديري، ثم تلقيت اتصالًا من إدارة الأعمال يطلبون مني أن أستريح وأتوقف عن المشاركة في العروض”.

وأضافت: “نصف الجمهور حجز التذاكر من أجل مشاهدتي، فماذا ستفعلون لهم؟ وماذا تقصدون بفقدان هذه الفرصة؟ ليس من الجيد أن يتم حجز المقاعد ويتم إلغاء المشاركة في المسرحية”.

وختمت رسالتها بالاعتذار لجمهورها قائلة: “أنا آسفة جدًا وأحبكم كثيرًا، وأعدكم بأنني سأختار بشكل صحيح في المرة القادمة”.

شاهد أيضاً:

بالفيديو: شجون الهاجري تتعرض لوعكة صحية خلال عرض مسرحية صنع في الكويت