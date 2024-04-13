ليس “الحشاشين”.. هذا هو المسلسل الأكثر بحثًا على المحركات في رمضان 2024؟!

كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2024 03:47 مساءً - مع انتهاء الموسم الرمضاني 2024، حققت الأعمال الدرامية نجاحات كبيرة واحتلت بعضها البحث اليومي على غوغل.

وشهد موسم رمضان 2024 منافسة كبيرة في عدد كبير من المسلسلات التي بدأ عرض حلقاتها على شاشات التلفزيون وتطبيقات بث الأعمال الفنية.

كما شملت مواضيع المسلسلات الرمضانية هذا العام قصصاً إجتماعية تتعلق بالنسب، والإرث، والخيانة، والصراع مع الفقر، والسرقة والبلطجة والمخدرات، بالإضافة إلى مجموعة من المسلسلات التاريخية، مع أعمال أخرى تم اقتباس قصصها من الروايات والفانتازيا الخيالية.

مسلسلات من الأكثر بحثاً في مصر خلال رمضان 2024

العتاولة

كوبرا

نعمة الافاوكاتو

المعلم

المداح

أعلى نسبة مشاهدة

حق عرب

الحشاشين

مسلسلات مصرية من الأكثر بحثاً في رمضان 2024 في السعودية ودول الخليج

نعمة الأفوكاتو

المعلم

خالد نور وولده نور خالد

الحشاشين

صيد العقارب

كوبرا

العتاولة

بابا جه

حق عربي

المداح 4

ع أمل

مسلسلات خليجية من الأكثر بحثاً في السعودية ودول الخليج

زوجة واحدة لا تكفي

شباب البومب

الشرار

قلم رصاص

منت رايق

رمادي

بعد غيابك عني

يس عبدالملك

البحث بحسب الدول العربية

وحققت بعض المسلسلات نجاحاً شمل الوطن العربي بكامله، فيما بقي نجاح بعضها الآخر محصوراً بالبلد المنتح وجنسية الممثلين وصناع العمل.

ولاد بديعة – سوريا/ لبنان/فلسطين

العربجي 2 – سوريا/ لبنان/ الاردن

تاج – سوريا/ لبنان/فلسطين

مال القبان – سوريا

نقطة انتهى – سوريا

نعمة الافوكاتو – الأردن/ لبنان/فلسطين.

المعلم – الأردن/ لبنان.

ع أمل – الأردن/ لبنان/فلسطين.

العتاولة – الأردن/ لبنان/فلسطين.

نعمة الافاوكاتو – الأردن/ لبنان/فلسطين.

الشرار – الأردن.

زوجة واحدة لا تكفي – الأردن.

كوبرا – الأردن/ لبنان.

محارب – الأردن.

خالد نور وابنه نور خالد – الأردن.

2024 – لبنان / فلسطين.

الحشاشين – فلسطين.

نزيف التراب – فلسطين.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »