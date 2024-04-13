ليس “الحشاشين”.. هذا هو المسلسل الأكثر بحثًا على المحركات في رمضان 2024؟!

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كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2024 03:47 مساءً - مع انتهاء الموسم الرمضاني 2024، حققت الأعمال الدرامية نجاحات كبيرة واحتلت بعضها البحث اليومي على غوغل.
وشهد موسم رمضان 2024 منافسة كبيرة في عدد كبير من المسلسلات التي بدأ عرض حلقاتها على شاشات التلفزيون وتطبيقات بث الأعمال الفنية.
كما شملت مواضيع المسلسلات الرمضانية هذا العام قصصاً إجتماعية تتعلق بالنسب، والإرث، والخيانة، والصراع مع الفقر، والسرقة والبلطجة والمخدرات، بالإضافة إلى مجموعة من المسلسلات التاريخية، مع أعمال أخرى تم اقتباس قصصها من الروايات والفانتازيا الخيالية.
مسلسلات من الأكثر بحثاً في مصر خلال رمضان 2024
- العتاولة
- كوبرا
- نعمة الافاوكاتو
- المعلم
- المداح
- أعلى نسبة مشاهدة
- حق عرب
- الحشاشين
مسلسلات مصرية من الأكثر بحثاً في رمضان 2024 في السعودية ودول الخليج
- نعمة الأفوكاتو
- المعلم
- خالد نور وولده نور خالد
- الحشاشين
- صيد العقارب
- كوبرا
- العتاولة
- بابا جه
- حق عربي
- المداح 4
- ع أمل
مسلسلات خليجية من الأكثر بحثاً في السعودية ودول الخليج
- زوجة واحدة لا تكفي
- شباب البومب
- الشرار
- قلم رصاص
- منت رايق
- رمادي
- بعد غيابك عني
- يس عبدالملك
البحث بحسب الدول العربية
وحققت بعض المسلسلات نجاحاً شمل الوطن العربي بكامله، فيما بقي نجاح بعضها الآخر محصوراً بالبلد المنتح وجنسية الممثلين وصناع العمل.
- ولاد بديعة – سوريا/ لبنان/فلسطين
- العربجي 2 – سوريا/ لبنان/ الاردن
- تاج – سوريا/ لبنان/فلسطين
- مال القبان – سوريا
- نقطة انتهى – سوريا
- نعمة الافوكاتو – الأردن/ لبنان/فلسطين.
- المعلم – الأردن/ لبنان.
- ع أمل – الأردن/ لبنان/فلسطين.
- العتاولة – الأردن/ لبنان/فلسطين.
- نعمة الافاوكاتو – الأردن/ لبنان/فلسطين.
- الشرار – الأردن.
- زوجة واحدة لا تكفي – الأردن.
- كوبرا – الأردن/ لبنان.
- محارب – الأردن.
- خالد نور وابنه نور خالد – الأردن.
- 2024 – لبنان / فلسطين.
- الحشاشين – فلسطين.
- نزيف التراب – فلسطين.
ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام «نورت»
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