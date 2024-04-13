حذاء غريب.. أمينة خليل تُثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

كتب امير فتحي في السبت 13 أبريل 2024 03:47 مساءً - شاركت الفنانة دينا الشربيني، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري رفقة الفنانة أمينة خليل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت أمينة خليل، مرتديه بنطال جينز كاجوال باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه قميص بسيط باللون الأبيض، وانتعلت حذاء بكعب عالي باللون الاسود لاكمال ظهورها.

إطلالة أمينة خليل

ومن الناحية الجمالية أعتمدت أمينة خليل، في الماكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت أمينة خليل، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

العرض الخاص لفيلم شقو

واحتفلت الفنانة دينا الشربيني والفنانة أمينة خليل بالتقاط الصور التذكارية مع الفنانة الكبيرة يسرا، من داخل قاعة عرض فيلم “شقو” في السينما.

وحضر جميع فريق العمل العرض الخاص وعلى رأسهم الفنان عمرو يوسف، محمد ممدوح، والفنانة سوسن بدر، الفنانة أمينة خليل.

فيلم”شقو”

انطلق، الأيام القليلة الماضية، عرض فيلم «شقو» فى دور العرض السينمائية، لينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2024، حيث تمكن منذ الليلة الأولى لطرحه من تصدر إيرادات شباك التذاكر باكتساح كبير.

إيرادات أفلام عيد الفطر

وتمكن فيلم «شقو» من السيطرة على شباك التذاكر فى موسم أفلام عيد الفطر 2024، من خلال تحقيق أعلى إيراد يومي، إذ تصدر إجمالي الإيرادات بإجمالي 17 مليونا و853 ألف جنيه في 3 أيام منذ طرحه بالسينمات يوم وقفة عيد الفطر.

قصة وأبطال فيلم «شقو»

وتدور أحداث فيلم «شقو» فى إطار اجتماعي تشويقي أكشن حول مجموعة من الأصدقاء يقومون بأعمال إجرامية وخارجة عن القانون، وتجمعهم العديد من المواقف الكوميدية.

يشارك ف بطولة الفيلم، عمرو يوسف، محمد ممدوح تايسون، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، مع ظهور خاص للفنانة يسرا. الفيلم من تأليف وسام صبري ومن إخراج كريم السبكي، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي.

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