تامر عبدالمنعم : لا ندخر جهدًا لتقديم الحفلات الفنية وفق منظومة عمل هيئة قصورالثقافة وبالمجان

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الفنان تامر عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، أن إدارته الفنية لا تدخر جهدًا لتقديم جميع الحفلات وفق منظومة عمل الهيئة لقصور الثقافة للاحتفال بكل المناسبات وإقامتها مجانًا للجمهور المصري من أجل الاستمتاع بأوقات رائعة.

الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة



جاء ذلك خلال حضوره الاحتفالية التى أقيمت تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني ونفذتها الإدارة المركزية للشئون الفنية بمناسبة عيد الفطر المبارك والتي أقيمت أمس على مسرح السامر بالعجوزة.

ورحب رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالحضور مقدما التهنئة بعيد الفطر كما قدم الشكر إلى رئيس الهيئة عمرو البسيونى لحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للإدارة بأنشطتها المتعددة والشكر للفنانين المشاركين والإدارات المنظمة.

حضر الحفل مجموعة كبيرة من قيادات وزارة الثقافة كما تفاعل الجمهور الغفير الذي من جنبات مسرح السامر عن آخره.

بدأت الإحتفالية بالسلام الوطني، ثم الجزء الأول مع فقرة ستاند أب كوميدي للفنان شهاب العشري أعقبها عرض فني لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب قدمت خلاله باقة متميرة من الأغاني منها "سهر الليالي، يونس، لو على قلبي، أكتر، حالة خاصة، شكرا، واحدة واحدة، مجموعة من أغانى عمرو دياب.



وبباقة من أروع الأغاني تغنى النجم الفنان سامح يسري خلال الجزء الثاني من الإحتفالية بعدة أغاني تفاعل معها الحضور منها "حبيبي، أقول إن شاء الله، أعز من عيني، مال القمر ماله، بين شطين وميه، على شط بحر الهوى، امتى الزمان يسمح يا جميل، أمانة عليك يا ليل طول، الدنيا مبتديش، الحكاية، بنت السلطان، طاير طاير، أمانة يا دنيا أمانة، البطل، حبيبك أنا"، واختتم الفقرة بأغنية "هم دول الشعب المصري" والفرقة بقيادة المايسترو مدحت حميدة.

وقدم الفنان سامح يسري الشكر لوزيرة الثقافة ورئيس الهيئة ورئيس الإدارة المركزية لحرصهم على تنظيم وإخراج الحفلات بهذا الشكل الرائع.

هذا وشهدت الإحتفالية فقرة تنورة مع الفنان محمد صلاح بجانب عرض عرائس كرنفالية للفنان عمرو حمزة.

حضر الإحتفالية عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي والمخرج عبد الغني زكي ونفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للموسيقى الديكور للمهندس محمد جابر مدير مسرح السامر مصمم الاستعراضات د. عماد سعيد، مخرج منفذ مصرية بكر.

وأعدت هيئة قصور الثقافة برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا بالقاهرة والمحافظات إحتفالا بعيد الفطر قدم من خلاله أفلام موسم العيد بسينما الشعب في 16 محافظة بأسعار مخفضة حيث تلقى مواقع قصور الثقافة المقدم بها الأفلام إقبالا كثيفا من الجمهور كما قدم 7 عروض مسرحية مجانية بمحافظات الشرقية وكفر الشيخ والوادي الجديد وسوهاج إضافة إلى برنامج "فرحة العيد" بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات وعدد من اللقاءات التثقيفية والحفلات الفنية المتنوعة في مختلف المحافظات.

