شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يشارك متابعيه برسمة لمختار أبو المجد على أنغام تتر إمبراطورية ميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم الكبير خالد النبوى، فيديو لفنانة تقوم برسم شخصيته فى مسلسل "إمبراطورية ميم"، حيث جسد النبوى شخصية "مختار أبو المجد" ضمن أحداث المسلسل الذى عرض فى الموسم الدرامى لشهر رمضان 2024، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ونشر النبوى فيديو لإحدى الفنانات تدعى دنيا علاء، وهى تقوم برسمه ضمن أحداث العمل وعلقت: "المرادى الإمبراطور شخصيا"، كذلك خصصت فيديو آخر لرسم شخصية "مروان" نجل مختار أبو المجد، والذى جسده في المسلسل نور خالد النبوى.

ووجه الفنان خالد النبوى رسالة خاصة لجمهور مسلسل إمبراطورية ميم الذى عرض على شاشة قنوات المتحدة، حيث قال النبوى الذى جسد شخصية مختار أبو المجد فى المسلسل: "كلنا هنختلف مع ولادنا تانى زى ما اختلفنا هنا فى إمبرطورية ميم.. المهم نحترم حرية كل واحد فين ونفهم إننا لبعض".



خالد النبوى عبر انستجرام



نور النبوى

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.