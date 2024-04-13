شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات من كواليس استضافة أبطال مسلسل كامل العدد ببرنامج صاحبة السعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الطفل يوسف باسم نجم مسلسل كامل العدد، متابعيه عبر حسابه على إنستجرام، كواليس خاصة من لقاء نجوم العمل الدرامى مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، وظهر يوسف رفقة شقيقه التوأم يونس إلى جانب باقى نجوم العمل خلال كواليس تصوير حلقة برنامج "صاحبة السعادة" حيث ارتسمت البهجة والسعادة على وجوههم جميعًا فى هذا التجمع المميز.



حساب الطفل يوسف على انستجرام



نجوم مسلسل كامل العدد

سألت الإعلامية إسعاد يونس، فريق عمل مسلسل كامل العدد +1، أثناء استضافتهم حول رغبتهم في عمل جزء ثالث من المسلسل، وأبدى الفريق وعلى رأسهم الفنانون دينا الشربيني وشريف سلامة، وجيهان الشماشرجي وصدقي صخر وعمرو جمال الدين، رغبتهم في عمل جزء ثالث من المسلسل.



من كواليس برنامج صاحبة السعادة

وقال الفنان عمرو جمال إنه يريد عمل جزء ثالث، وأنه يريد أن يمتد المسلسل لفترات أطول من خلال عمل أجزاء كثيرة في الفترة القادمة، فيما حرص نجوم فريق عمل مسلسل كامل العدد +1 على الاحتفال بعيد ميلاد الإعلامية إسعاد يونس، وذلك خلال استضافتها لهم ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc".

وحرص فريق مسلسل كامل العدد على إحضار الحلوى الخاصة بالاحتفال بعيد الميلاد، حيث قدموا لها تهنئة جماعية بمناسبة عيد ميلادها، كما غنوا لها أغنية احتفالا بها، كما حرص الفنان أحمد جمال سعيد على اصطحاب إسعاد يونس، لتقوم بإطفاء الشموع بتورتة عيد ميلادها.