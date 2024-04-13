شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الفقى يشيد بـ أحمد فايق: دائمًا على رأس الحدث وعقل من العقول التى تستنير بها الشركة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عمرو الفقى، الرئيس التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، الذى يذاع على قناة دى إم سى، ورئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، بالخدمة الجديدة التي يقدمها برنامج مصر تستطيع وبعض مراجعات الثانوية العامة في شكل مسابقة بين الطلاب المتفوقين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

وكتب عمر الفقى، عبر حسابه على فيس بوك، قائلاً: "برافو أحمد فايق دائمًا على رأس الحدث وعقل من العقول التي تستنير بها الشركة المتحدة في العديد من الملفات، أستاذ في تقديم محتوى هادف بشكل شيق يجذب المشاهدين".

وقد كتب أحمد فايق، عبر حسابه على فيس بوك، قائلاً: "خدمة جديدة بنقدمها في مصر تستطيع بداية من الأسبوع الجاي هنعمل مع بعض مراجعات الثانوية العامة، في شكل مسابقة ما بين الطلاب المتفوقين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأسئلة، ويتم وضعها من مستشاري المواد البداية هتكون مع العربي والتاريخ التجربة ممتعة جدًا رجعنا ذاكرنا من جديد، وعاوز أقولكم إن مناهج الأجيال الجديدة أصعب بكثير من اللي درسناه وده طبيعي لأن زمنهم مختلف والتفوق فيه مش سهل أبدًا، شكرًا.. المتحدة للخدمات الإعلامية الحلقات ممتعة لطلاب الثانوية العامة ولينا برده".



