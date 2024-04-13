تُنفذ بهدوء.. اعرف الوصية الأخيرة للفنانة الراحلة شيرين سيف النصر

ياسر رشاد - القاهرة - توفيت الفنانة شيرين سيف النصر اليوم السبت عن عمر يناهز 57 بعد رحلة عطاء في الفن المصري طويلة قدمت خلالها العديد من الأعمال الفنية التي حازت على ثقة ورضا الجمهور.



وكشف شريف سيف النصر شقيق الفنانة شيرين سيف النصر، عن وفاته شقيقته صباح اليوم، كما أعلن عن وصيتها الأخيرة التي أبلغت بها الأسرة قبل وفاتها.



وكتب "سيف النصر" عبر فيسبوك: "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم سيف النصر، تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة".

أضاف عبر منشور على حسابه الشخصي، أن المراسم اقتصرت على صلاة الجنازة والدفن دون عزاء طبقًا لتنفيذ وصية الفنانة الراحلة.

ولدت شيرين سيف النصر في الأردن لأب مصري هو الصحفي إلهام سيف النصر يعود أصله من الصعيد، ووالدتها فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.

كما تخرجت في عام 1991 من كلية الحقوق جامعة عين شمس، وعاشت في فرنسا بضع سنوات حيث التقاها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التلفزيون.

واعتزلت شيرين سيف النصر الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق وفي عام 2011 تركت الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن.