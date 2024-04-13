شكرا لقرائتكم خبر عن عودة قوية لـ عمرو يوسف بفيلم شقو ويحتل المركز الأول فى الإيرادات بـ28 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عودة قوية للنجم عمرو يوسف بعد فترة غياب حوالى 4 سنوات، منذ تقديمه آخر أفلامه أولاد رزق الجزء الثانى، حيث ينافس في موسم عيد الفطر بفيلم شقو الذى احتل المركز الأول في إيرادات الأفلام المعروضة، حيث حقق حتى أمس إيرادات قياسية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك حيث حقق 9 ملايين و820 ألف جنيه ليصبح أعلى فيلم في تاريخ الأفلام المعروضة في عيد الفطر تحقيقًا للإيرادات اليومية، وبهذا يحتل المركز الأول دخلاً لليوم في موسم عيد الفطر المبارك، وتبلغ إجمالي إيرادات الفيلم في ثلاثة أيام فقط 27 مليون جنيه و820 ألف.

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

والفيلم من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم شقو بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.