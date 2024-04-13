شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوي: نفتقد الأعمال الاستعراضية.. وأتمنى عودة شيرين عبد الوهاب للدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الناقد الفني طارق الشناوى عن تقييمه لموسم رمضان هذا العام قائلاً في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": حمل الموسم عددًا من الأعمال القوية منها مسلسل جودر، وأوجه الشكر لكل صناعه منهم الفنان ياسر جلال ونور اللبنانية والمؤلف أنور عبد المغيث والمخرج العبقرى إسلام خيرى، والوجه الجديد جيهان الشماشرجى، وغيرهم بكثير، ومن خلاله منتظر أن يفتح الجرأة في تقديم الموضوعات .

وأضاف: أتمنى أن نتواصل في تقديم الأعمال التاريخية مثل الحشاشين الذى قدم بمستوى يليق بالدراما المصرية، ورصد من خلاله أموال ضخمة، وأعتقد أن هذا سوف يعود بالربح على تلك الأعمال على صناعهم فيما بعد .

وقال الشناوى هناك عدد من النجوم الشباب أثبتوا قدرتهم خلال الموسم الرمضانى منهم عصام عمر وأحمد داش ولفتوا الأنظار من خلال تقديم مسلسل مسار إجبارى الذى قدموه على أعلى مستوى وحقق نجاحا كبيرا، وتقديم محتوى هادف .

وتابع الشناوى: نفتقد الأعمال الغنائية الاستعراضية من فترة كبيرة وأتمنى تقديمها في المواسم المقبلة، ومش شرط أن تكون فوازير.

مستكملا حديثه: أتمنى تقديم الفنانة شيرين عبد الوهاب عملا دراميا في موسم رمضان المقبل، وأعتقد لو نفذ ستكون الحصان الرابح في الموسم، وذلك على الرغم من تجربتها لعمل درامى واحد بعنوان طريقى، ولكنها نجحت فيه .

واختتم كلامه: أتمنى أن يمتعنا الفنان يحيى الفخرانى بعمل قوى خلال موسم رمضان المقبل، خاصة أنه قدم أعمالاً تركت بصمة كبيرة مع جمهوره على مدار 40 عامًا .