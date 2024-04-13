شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء اللجنة العليا لمهرجان Sitfy poland فى دورته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان Sitfy Poland عن قوائم اللجنة العليا لدورته الأولى والتى من المقرر انطلاقها في الفترة من 20 وحتى 23 أبريل 2024 بمدينة كراكوف ببولندا.

وتتشكل اللجنة العليا من المخرج والفنان مازن الغرباوي مؤسسا ورئيسا وبعضوية كل من الدكتورة إنجي البستاوي المدير العام للمهرجان، الفنان زين رشاد المدير الفني للمهرجان والمؤسس المشارك من مصر ومقيم في بولندا، مونيكا هس رشاد المدير التنفيذي المساعد من بولندا، الدكتورة ماريجونا بكتيسي فيراتي من كوسوفو، الفنان والمخرج ادموند هيوماري من ألبانيا، عمر الحمادي من الإمارات.

يذكر أن قائمة العروض المختارة من قبل لجنة المشاهدة والاختيار، والتي ستتسابق علي جوائز الدورة الأولي: "جريمة قتل صغيرة بريئة" لدولة كوسوفو، وهو عرض شرفي، تأليف جان بيير مارتينيز، والإخراج لماريجونا بكتيسي فراتي، وعرض"Twór" من بولندا، تأليف وإخراج أدريان كولوس، وهو من إنتاج مسرح AlterEgo.

ومن رومانيا يشارك عرض "لا تنتقموا منا" تأليف إيونوت بوكليد، وإخراج ايلا نيستور، والإنتاج لـ Teatrul de copii si tineret Vasilache ، كما يشارك العرض الإيطالي بورنيشا "العذراء المحلفة" تأليف سارة جياكوميلي، وإخراج فالبونا شيبري، وإنتاج بالكان تيتر، ومن إسبانيا يشارك عرض " ماكسيما ستار " تأليف سارة رويز فيرير، وإخراج خوسيه مالينو، وإنتاج سيا تراسباسارتي، ومن سلطنة عمان يشارك عرض " شيء ما ينخر في رأسي " تأليف أحمد الماجد، وإخراج يوسف البلوشي، وإنتاج مسرح مزون، ومن المملكة العربية السعودية يشارك عرض "امرأة في ورطة" إعداد ميشيل منير، وإخراج تركي باعيسى، وإنتاج فرقة جوقة المسرح، بالإضافة للعرض الاسباني Siemprevivas، تأليف واخراج زوي سامبير.