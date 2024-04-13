شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق شيرين سيف النصر: دفن جثمان شقيقتي في هدوء وبدون عزاء طبقًا لوصيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في هدوء رحلت الفنانة شرين سيف النصر، حيث كشف شريف سيف النصر شقيق الفنانة شيرين سيف النصر، عن وفاة شقيقته، حيث كتب على حسابه، توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقًا لوصيتها برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

استطاعت شيرين سيف النصر رغم عمرها الفنى القصير أن تكون أيقونة جمال بالنسبة للعديد من الفتيات فى هذه الفترة، فقد اشتهرت شيرين بإكسسواراتها الكثيرة التى كانت تدل طوال الوقت على ثرائها، وأناقتها المتلازمة مع أى عمل تقدمه، لذلك لن تجدها فى دور الفتاة الفقيرة، أو من طبقة متوسطة، ففى "سواق الهانم" كانت ابنة الرجل الثرى، وفيلم "النوم فى العسل" كانت الصحفية الشيك.

فربما تربية شيرين سيف النصر فى الأردن لأب مصرى وأم فلسطينية، جعلت منها شخصية ملفتة لن تغيب عن أذهان الناس حتى الآن ورغم اختفائها عن الساحة الفنية منذ عام 2006 أو بعد زواجها الأخير الذى تم فى 2010 ولم يستمر طويلاً.

أما سبب ابتعادها عن التمثيل، فقد قالت شيرين سيف النصر فى تصريحات سابقة فى حوار سابق إن وفاة والدتها أثر فيها كثيرا، مما جعل كل السنوات الماضية شبه متوقفة، كما انقطعت علاقتها بالوسط الفنى بشكل كبير، بالإضافة إلى اصابتها بنوع من التكاسل ورغبتها فى الابتعاد عن الأضواء والشهرة تماما.

وتابعت، تلقيت أكثر من عرض للعودة إلى التمثيل من جديد، حيث عرض عليها مؤخرا فيلم ومسلسلان، ولكنها ترددت، لأنها إذا عادت إلى الحياة الفنية مرة أخرى تتمنى أن تكون بشكل يليق بى وبالأعمال السابقة التى قدمتها قبل ابتعادها.



وفاة الفنانة شيرين سيف النصر



وفاة الفنانة شيرين سيف النصر



وفاة الفنانة شيرين سيف النصر



وفاة الفنانة شيرين سيف النصر



وفاة الفنانة شيرين سيف النصر



وفاة شيرين سيف النصر