شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين مع كريم عبد العزيز وأبطال الحشاشين في كواليس "كلمة أخيرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة سوزان نجم الدين، للقاء أبطال وصُناع مسلسل "الحشاشين" مع الإعلامية لميس الحديدي، من خلال برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة قناة "ON" والمقرر عرضه اليوم السبت، حيث نشرت عدة صور مع أبطال المسلسل منهم النجم كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي والفنان نضال الشافعي.



سوزان نجم الدين

ونشرت سوزان، عدة صور من كواليس تصوير البرنامج، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "انتظرونا اليوم السبت الساعة التاسعة بتوقيت مصر بلقاء حصري لصنّاع الحشاشين على قناة أون مع الإعلامية المتميزة الأستاذة لميس الحديدي".



سوزان نجم

ومن المقرر أن تقدم لميس الحديدى، الحلقة من داخل قلعة "آلموت"، ويظهر خلال الحلقة كل من بطل المسلسل كريم عبدالعزيز، الذي أكد أن دور "حسن الصبَّاح" كان التحدي الأكبر في مسيرته الفنية، ويتحدث المخرج الكبير بيتر ميمي، والكاتب عبد الرحيم كمال، في حوارٍ مُطوَّل حول صناعة العمل الذي استغرق عامين من الإعداد والتصوير، بالإضافة إلى الديكور والمؤثرات البصرية للمعارك وكذلك أعمال المونتاج.



سوزان نجم مع كريم عبد العزيز

وينضم للحوار أيضًا عددٌ من الفنانين المشاركين في العمل من بينهم: سوزان نجم الدين (الينار)، نضال الشافعي (الشيخ الغزالي)، سامي الشيخ (برزك أميد)، ومجموعة من الشباب المشاركين في العمل مثل: أحمد عبدالوهاب (يحيي)، سارة الشامي (نورهان)، محمد يوسف (صهبان).

ويؤرخ مسلسل "الحشاشين" لقصة ميلاد واحدة من أخطر جماعات الإسلام السياسي قادتها شخصية تاريخية مثيرة للجدل هي شخصية "حسن الصبَّاح"، التي تكتسب أهميتها من كونها نواة لجماعات التطرف والتكفير، حيث ارتبط ظهورها بسلسلة من الاغتيالات ضد شخصيات شهيرة وقادة حول العالم، خلال القرن الحادي عشر.

مسلسل "الحشاشين" من بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.



سوزان نجم الدين وكواليس برنامج كلمة أخيرة



سوزان نجم الدين وكواليس برنامج كلمة أخيرة



سوزان نجم الدين وكواليس برنامج كلمة أخيرة