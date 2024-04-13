شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين سيف النصر.. اسمع آخر تسجيل صوتي للراحلة مع تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت الفنانة شيرين سيف النصر في هدوء ودفن جثمانها بمدافن الإمام الشافعي، واقتصر العزاء على المقابر طبقا لوصيتها، وينشر الخليج 365 آخر تسجيل صوتي للفنانة الراحلة، حيث كانت تدلي بتصريحات صحفية بالصوت حول واقعة السرقة التي تعرضت لها.

وتعد الفنانة شيرين سيف النصر واحدة من أشهر نجمات الفن تخرجت عام 1991 فى كلية الحقوق، عاشت في فرنسا بعض سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك فى السفارة المصرية واكتشفها وتتوالت أعمالها في الدراما التلفزيونية والتي من أبرزها غاضبون وغاضبات، من الذي لا يحب فاطمة والذي شكل نقطة فارقة في مشوارها الفني ، المال والبنون، اللص الذي أحبه.

وفي السينما شاركت شيرين سيف النصر في العديد من الأعمال منها سواق الهانم، النوم فى العسل، اعتزلت التمثيل في نهايات عام 1996 بعد زواجها ثم عادت مرة ثانيه عام 2001 بعد الطلاق، لتشارك في عدة أعمال من أبرزها فيلم أمير الظلام عام 2002.

يذكر أن آخر أعمال شيرين سيف النصر في الدراما هو مسلسل "أصعب قرار"، من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي.



وفاة الفنانة شيرين سيف النصر



الفنانة شيرين سيف النصر



وفاة شيرين سيف النصر



شيرين سيف النصر



وفاة الفنانة شيرين سيف النصر