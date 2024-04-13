شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد المنعم ينعي وفاة شيرين سيف النصر: رحلت عشرة السنين الحلوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "إنا لله وإنا إليه راجعون الأخت العزيزة وعشرة السنين الحلوة الفنانة شيرين سيف النصر في ذمة الله".. بهذه الكلمات نعى النجم تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية النجمة شيرين سيف النصر.

وتوفيت الفنانة شيرين سيف النصر اليوم عن عمر ناهز 57 عامًا بعد أن تركت في رصيدها الفني العديد من الأعمال.

وكان شريف سيف النصر شقيق الفنانة الراحلة كتب منشورًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وقال "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم الهام سيف النصر وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحله وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإنا لله وإنا إليه راجعون.