شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي عبد الباقى عن الراحلة شيرين سيف النصر: تعاونت معها في فيلم سفينة الحب والعذاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان حلمى عبد الباقى عن حزنه الشديد على وفاة الفنانة شيرين سيف النصر، والتي رحلت عن عالمنا، وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، قائلاً في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" الراحلة كانت بمثابة فنانة كبيرة قدمت العديد من الأعمال الناجحة، وتعاونت معها في فيلم "سفينة الحب والعذاب" وأسأل المولى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

تعد الفنانة شيرين سيف النصر واحدة من أشهر نجمات الفن تخرجت عام 1991 فى كلية الحقوق، عاشت في فرنسا بعض سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك فى السفارة المصرية واكتشفها لتشارك في مسلسل ألف ليلة وليلة عام 1986، ثم تتوالى أعمالها في الدراما التلفزيونية والتي من أبرزها غاضبون وغاضبات، من الذي لا يحب فاطمة، المال والبنون، اللص الذي أحبه.

وفي السينما شاركت في العديد من الأعمال منها سواق الهانم، النوم فى العسل، اعتزلت التمثيل في نهايات عام 1996 بعد زواجها ثم عادت مرة ثانيه عام 2001 بعد الطلاق، لتشارك في عدة أعمال من أبرزها فيلم أمير الظلام عام 2002.

يذكر أن آخر أعمال شيرين سيف النصر في الدراما هو مسلسل "أصعب قرار"، من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي.