شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير عن شيرين سيف النصر: فقدت صديقة وفنانة محبوبة وعملنا أنجح المسلسلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان شريف منير، الفنانة شيرين سيف النصر بعد رحيلها اليوم عن عالمنا، حيث نشر صورا من عملين جمعهما سويا، هما مسلسل غاضبون وغاضبات ومسلسل اللص الذى أحبه.

وعلق شريف منير على صوره مع شيرين سيف النصر قائلاً: "فقدت صديقة وفنانة محبوبة، وقضينا أياما جميلة مع بعض، وهى كانت إنسانة جميلة ولطيفة وعملنا أنجح مسلسلات مع بعض، ربنا يرحمك يا شيرين ويجعل مثواك الجنة".

ورحلت الفنانة شيرين سيف النصر في هدوء ودفن جثمانها بمدافن الإمام الشافعي، واقتصر العزاء على المقابر طبقا لوصيتها.

وتعد الفنانة شيرين سيف النصر واحدة من أشهر نجمات الفن تخرجت عام 1991 فى كلية الحقوق، عاشت في فرنسا بعض سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك فى السفارة المصرية واكتشفها وتوالت أعمالها في الدراما التلفزيونية والتي من أبرزها غاضبون وغاضبات، من الذي لا يحب فاطمة والذي شكل نقطة فارقة في مشوارها الفني ، المال والبنون، اللص الذي أحبه.

وفي السينما شاركت شيرين سيف النصر في العديد من الأعمال منها سواق الهانم، النوم فى العسل، اعتزلت التمثيل في نهايات عام 1996 بعد زواجها ثم عادت مرة ثانيه عام 2001 بعد الطلاق، لتشارك في عدة أعمال من أبرزها فيلم أمير الظلام عام 2002.





شيرين سيف النصر



شيرين سيف النصر



شيرين سيف النصر



شيرين سيف النصر



شيرين سيف النصر



شيرين سيف النصر