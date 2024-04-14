"صديقة وفنانة محبوبة".. شريف منير ينعى شيرين سيف النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الفنان شريف منير الفنانة شيرين سيف النصر التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 57 عامًا.

وكتب عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"فقدت صديقة وفنانة محبوبة، وقضينا أيام جميلة مع بعض، هي كانت إنسانة جميلة و لطيفة وعملنا أنجح مسلسلات مع بعض

واختتم:"ربنا يرحمك يا شيرين ويجعل مأواكِ الجنة"

وأعلن شقيقها شريف سيف النصر عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك خبر وفاتها ووصيتها الأخيرة قائلا: "تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها"

وشارك شريف منير الفنانة شيرين سيف النصر في عدد من المسلسلات الناجحة أبرزها "اللص الذي أحبه، وغاضبون وغاضبات"

شيرين سيف النصر قدمت عدد من الأعمال الهامة خلال مسيرتها الفنية أبرزها: "سواق الهانم، المال والبنون، من الذي لا يحب فاطمة، أمير الظلام، اللص الذي أحبه" وغيرها من الأعمال.