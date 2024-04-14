نسرين طافش جريئة وهاجر أحمد أنيقة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت في الصورة وهي وسط البحر.

ميرهان حسين

نشرت الفنانة ميرهان حسين، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها أمام البحر.

هاجر أحمد

خطفت الفنانة هاجر أحمد، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها داخل سيارتها.

هالة صدقي

نشرت الفنانة هالة صدقي، صورة لها احتفالا بالعيد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "والعيد فرحة.. كل سنة وكلنا بألف صحة وخير وتسامح ومحبة".

آية سماحة

كشفت الفنانة الشابة آية سماحة، عن أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

بوسي

نشرت المطربة بوسي، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ملك أحمد زاهر

كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، عن أحدث ظهور لها وبيدها "كوباية من الفخار" عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فقط أنا وطفلي الداخلي نعيش أفضل حياتنا".

تامر حسني

الفنان تامر حسني نشر صورة له مع "الجيتار"، عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "بقالي فترة ممسكتش الجيتار ألحن، بس بقالي ٦ ساعات قاعد كدة بلف حوالين فكرة.. هفضل وراها لحد ما أخلصها.. نهاركم أحلى حاجة".

أوس أوس

نشر الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، صورة له من لبنان، عبر حسابه على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيه.