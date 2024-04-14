نادين نسيب نجيم تتألق بفستان أسود شفاف

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، متابعيها عبر حسابها الرسمي، صور ومقطع فيديو لأحدث إطلالاتها.

وخطفت نادين الأنظار بإطلالتها الأنيقة ، إذ اختارت فستان باللون الأسود، من قماش التول، ومنمق بنسيج بنقشة جلد التمساح، ومزين بالكريستال والترتر البراقة.

وجاء الفستان بقصة طويلة وضيقة، وبأكمام طويلة، من تصميم المصمم اللبناني طوني ورد.

وأكملت نادين إطلالتها بجمهرات ثمينة، إذ تزينت بقرطيْن طويليْن من "Rapture"، وانتعلت حذاء مفتوح بكعب عال.

ومن الناحية الجمالية، اختارت نادين تسريحة شعر بسيطة، إذ تركته منسدلا بطريقة مموجة مع فرق جانبي، واعتمدت مكياجا ناعماً أبرز ملامحها.



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