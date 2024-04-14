خاص بالفيديو- ورد الخال: "ما حلو التجريح بجهود الآخرين" وهذا ما قالته عن علاقتها بماغي بو غصن ونادين نسيب نجيم

ميرنا وليد - بيروت - لا شك ان الممثلة اللبنانية ورد الخال لها بصمتها الخاصة في مجال التمثيل، نذكر من أعمالها الجزء الثالث من "للموت، الأرملة والشيطان، بنات عماتي وبنتي وأنا، الينابيع" وغيرها من الأعمال التي حملت طابعا مميزا وأبدعت فيها ورد الخال بأدائها التمثيلي.



موقع "الفن" التقى بـ ورد الخال في إفطار نظمه مؤسسا حفل جوائز الموريكس دور الدكتورين زاهي وفادي الحلو، وفي الوقت ذاته بـ مناسبة عيد الفصح ايضا، وتحدثنا معها عن المناسبة، الأعمال التي تشاهدها، ماذا انتقدت خلال المقابلة؟ وهذا ما قالته عن علاقتها بالممثلتين ماغي بو غصن ونادين نسيب نجيم.