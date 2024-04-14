شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصري: يوسف معاطى رشحني لـ رمضان مبروك بعد عرض حسن ومرقص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمي أمير المصري، كواليس حضور العرض الخاص لفيلم "حسن ومرقص" في فرنسا بدلاً من النجم عمر الشريف، حيث قال إنها كانت المرة الأولى التي يقابله فيها، إذ كان يعتبره مثله الأعلى.

وتابع لـ"الخليج 365": "كنت بحب دائمًا أتفرج عليه، وطموحي أني أوصل للعالمية، وكان هو أول حد يعمل كده، وبعد ما قابلته وقعدت معاه ساعتين، قالي تحب تروح العرض الخاص بدالي روحت، وتعرفت هناك على الكاتب يوسف معاطي"، موضحًا أنه من هنا جاءت فكرة مشاركته في فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، كأول عمل له في مصر.

كما أشار أن الكاتب يوسف معاطي سأله إذا كان يحب عمل "أوديشن" لفيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، وبعد نجاحه في اختبارات الأداء، اقترحوا عليه دور "رمزى" مع النجم محمد هنيدي، لافتًا إلى أن الدور كان بمثابة مسئولية كبيرة له، "كانت أول مرة أكون قدام الكاميرا، وحققت نجاحا كبيرا وقتها الحمد لله".

يذكر أن أمير المصري حقق نجاحًا كبيرًا مؤخرًا من خلال مشاركته في مسلسل "مليحة"، الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي، إذ جسد دور "علي" شقيق دياب خلال الأحداث، والعمل من بطولة دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.