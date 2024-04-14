شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: سعدت بمشاركة ميرفت أمين فى مليحة والاعتماد على الفلسطينيين أضاف مصداقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم دياب عن سعادته البالغة بالتعاون مع الفنانة الكبيرة ميرفت أمين خلال أحداث مسلسل مليحة، قائلاً: "أعظم ما يكون وشرف عظيم لى أن أعمل بجوار هذه الفنانة العظيمة، وشرف عظيم أنها وافقت على المشاركة فى أول عمل من بطولتى، فهى سيدة فى منتهى الرقى والاحترام والاحتراف، وسعدت بجوارها جدًا".

وتابع خلال حواره لـ ”الخليج 365” أن الاعتماد على الفنانين الفلسطينيين يحسب لصناع العمل، وأن وجودهم في العمل أضاف مصداقية كبيرة، مشيرًا: "مشاركتهم كانت مطلوبة جدًا في العمل، حتى تكون الأدوار صادقة واللهجة مضبوطة، وكان الأهم بالنسبة لنا العمل، فلم يفكر صناعه فيه بشكل تجارى، ولكن فكروا بحسهم الوطنى تجاه القضية الفلسطينية، وأنا أحببت التعاون معهم، فهم كانوا بمثابة أهلنا وليسوا ضيوفًا".

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.