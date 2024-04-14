شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق الراحلة شيرين سيف النصر: مواساتنا طوفان من الحب لم أشهده من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم شريف سيف النصر أخو الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر الشكر لكل من تقدم بالعزاء للعائلة فى وفاتها وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتب: "بالنيابة عن كل عائلة سيف النصر أود أن أشكر كل من تكرم علينا وواسانا فى وفاة شقيقتنا الفنانة شيرين هانم سيف النصر رحمة الله عليها".



شريف سيف النصر

وأضاف، "كانت هذه المواساة الكريمة طوفان من الحب والمواساة والتقدير لم أشهده من قبل وذلك لمشوارها الفني والإنساني المشرف الراقي".

واختتم قائلا: "نشكر سيادتكم على كم التواصل الاجتماعي غير المسبوق والذي أثلج صدرنا لتمنيات حضراتكم لها بالرحمة والمغفرة وسكني جنه الله سبحانه خالده فيها بإذن الله تعالي".

وكانت الفنانة شيرين سيف النصر رحلت أمس عن عالمنا ودفنت في مقابر أسرتها في هدوء كما كانت تحب، ومن المقرر إقامة العزاء يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية.

يذكر أن آخر أعمال شيرين سيف النصر في الدراما هو مسلسل "أصعب قرار"، من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي.