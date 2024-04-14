فيلم أسود ملون يحصد إيرادات متوسطة بالسينمات أمس

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فيلم أسود ملون، بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، أمس السبت إيرادات بلغت 318 ألف جنيه، في أيام عيد الفطر المبارك بجميع دور العرض السينمائي.

أبطال فيلم أسود ملون

فيلم أسود ملون، بطولة رنا رئيس، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد كيلاني، ميس حمدان، محمود حافظ، منة عرفة، طاهر أبوليلة، إبرام سمير، من تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج حسن البلاسي، إنتاج أحمد سمير.

أحداث فيلم أسود ملون

تدور أحداث فيلم أسود ملون في إطار كوميدي حول شخصية فتاة تعمل منظمة حفلات بمختلف أنواعها والتي تجسد دورها رنا رئيس، تواجه أزمة عاطفية، فتضطر إلى اللجوء إلى طبيب في العلاقات العاطفية، لتجاوز أزمتها، والذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد.

فيلم أسود ملون

يذكر أن آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد، فيلم التجربة المكسيكية، بطولة عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمود حافظ، أحمد فتحي وندا موسى، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدى، واستبدلت الجهة المنتجة السفر إلي المكسيك، بالسفر إلي تركيا.

الفيلم من تأليف محمود حمدان ومحمد محرز وإخراج شادي علي، ويشارك في البطولة كل من الفنانين محمود حافظ، أحمد فتحي، ندا موسى، وليلى عز العرب.

فيلم التجربة المكسيكية

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان بيومي فؤاد، فيلم "أنا وابن خالتي"، الذي يعرض خلال الفترة في جميع دور العرض السينمائي، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، وأبرزهم: سيد رجب وبيومى فؤاد وهنادى مهنا، وعلى لوكا، إنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

فيلم "أنا وابن خالتى" تدور أحداثه حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.

آخر أعمال بيومي فؤاد

وكانت آخر أعمال بيومي فؤاد، فيلم مستر إكس، والذي عرض آخيرًا بدور العرض السينمائي، وحقق نجاحًا كبيرًا وجمع إيرادات بالملايين .

تفاصيل فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، أوس أوس، تأليف أماني التونسي وأحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث فيلم مستر إكس، حول تتسبب عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.