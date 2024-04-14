بعد 9 سنوات من الخلاف.. مي العيدان وهيا الشعيبي تعلنان تصالحهما

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن تصالحها مع الفنانة هيا الشعيبي بعد فترة طويلة من الخلافات والإساءات المتبادلة بينهما. صرحت العيدان بأن الصلح تم بوساطة الإعلامية فجر السعيد.

ونشرت العيدان صورة جمعتها بالشعيبي على حسابها الشخصي في “إنستغرام” وعبرت عن سعادتها بالتصالح قائلة: “نعلن اليوم بكل حب وود وتسامح فتح صفحة جديدة بيني وبين أختي الصغرى الفنانة هيا الشعيبي أم فهد بعد ٩ سنوات”.

وأشادت العيدان بدور فجر السعيد في إحضار الصلح بينهما، قائلة: “أرجع الفضل في هذا الصلح إلى الإعلامية فجر السعيد التي قامت بجهودها لتحقيق التسامح والصلح بيننا وفتحت قلبها ومنزلها لنا لنبني جسرًا للتصالح ونغلق صفحة الخلافات. نسأل الله أن يصلح الأمور”.

من جانبها، نشرت هيا الشعيبي فيديو لها مع مي العيدان على حسابها في “إنستغرام” ووجهت الشكر لفجر السعيد على دورها في التصالح بينهما. قالت: “أود أن أشكر فجر السعيد التي جمعتني بميوشة”، وأكدت مي العيدان أن فجر السعيد هي شخص طيب ومحبوب وأنها تتمنى الخير للجميع.

وأثار خبر التصالح بين الكويتيتين ردود فعل كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الخلاف الطويل الذي استمر لمدة تسع سنوات وتبادل الإساءات بينهما. حيث لم يفوتوا فرصة للإساءة لبعضهما البعض.

يذكر أن مي العيدان كشفت في لقاء تلفزيوني سابق عن أسباب الخلاف بينها وبين هيا الشعيبي، مؤكدة أن الخلاف بدأ في عام 2015 وأنها ليست المسؤولة الوحيدة، وأشارت إلى وجود شهود يمكنهم التأكيد على ذلك.

وتحدثت العيدان عن تفاصيل الخلاف، قائلة: “كان هناك خلاف أثناء خلاف هيا مع طارق العلي، وقد اتصل بي طارق العلي وطلب مني الحضور إلى مسرح ميدان حولي، وأشار إلى أن هيا تسببت في مشاكل عديدة. وأعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن تصالحها مع الفنانة هيا الشعيبي بعد سلسلة من الخلافات التي استمرت لمدة تسع سنوات. تم التصالح بوساطة الإعلامية فجر السعيد، التي ساعدت في إحضار الصلح بينهما. تم نشر صورة للعيدان والشعيبي معًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعربت العيدان عن سعادتها بالتصالح وأعطت الفضل لفجر السعيد في تحقيق ذلك. بدورها، شكرت الشعيبي فجر السعيد على جهودها.