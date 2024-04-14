شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "إمبراطورية ميم" يشارك المتابعين 10 صور من كواليس المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المخرج محمد سلامة، مجموعة من الصور لكواليس تصوير مسلسل "إمبراطورية ميم"، والذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فى موسم رمضان 2024، ولعب بطولته النجم خالد النبوى ومجموعة كبيرة من نجوم الدراما الشباب، ونشر سلامة أكثر من صورة لكواليس المسلسل، وأثناء التحضيرات للمشاهد، وأثناء قيامه بتوجيه الممثلين لأداء مشاهدهم.



أثناء تصوير المسلسل



المخرج محمد سلامة



خالد النبوى ومحمد سلامة



خالد ونور النبوى مع محمد سلامة

ووجه الفنان خالد النبوى رسالة خاصة لجمهور مسلسل إمبراطورية ميم الذى عرض على شاشة قنوات المتحدة، حيث قال النبوى الذى جسد شخصية مختار أبو المجد فى المسلسل: "كلنا هنختلف مع ولادنا تانى زى ما اختلفنا هنا فى إمبرطورية ميم.. المهم نحترم حرية كل واحد فين ونفهم إننا لبعض".



سلامة مع أحد الأطفال



سلامة مع أطفال المسلسل



سلامة يوجه الممثلين أثناء الكواليس

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



صناع امبراطورية ميم



محمد سلامة وإلهام صفي الدين