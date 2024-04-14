شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تبهر جمهورها بأغنية "آخر أيام الصيفية" وتدعو لـ لبنان وفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة دنيا سمير غانم متابعيها عبر "إنستجرام"، فيديو أثناء تواجدها فى لبنان، العام الماضى، ونشرت دنيا من خلال "ستوري" حسابها على إنستجرام مقطع وهى تغنى "آخر أيام الصيفية" وهى واحدة من أشهر أغنيات النجمة اللبنانية فيروز، وعلقت دنيا على الفيديو: "الفيديو ده من التلفريك في لبنان 5 أكتوبر 2023، ربنا يحفظ لبنان وفلسطين وكل الوطن العربى".



دنيا سمير غانم

وتصور حاليًا دنيا سمير غانم فيلم دودى جارد، انضم الفنانان محمد ثروت وبيومى فؤاد إلى فريق عمل الفيلم وأكد المنتج أحمد السبكى سابقًا لـ"الخليج 365" أن تصوير الفيلم سيكون نهاية هذا الأسبوع، ويشارك أيضًا في البطولة الفنان محمد ممدوح، وتأليف كريم يوسف وإخراج احمد الجندى، وتدور الأحداث في إطار كوميدى.

وغابت دنيا سمير غانم عن الموسم الدرامى فى رمضان 2024، حيث قدمت العام الماضى مسلسل "جت سليمة"، وشاركها البطولة كل من محمد سلام وخالد الصاوى وسامى مغاورى ومايان السيد ومحمد ثروت وسلوى خطاب، وإخراج إسلام خيرى.