شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشاركة ظافر العابدين في الدورة الثالثة لـ مهرجان هوليوود للفيلم العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، تفاصيل مشاركة الفنان التونسي ظافر العابدين، ضمن فعاليات دورته الثالثة، والتي تنطلق في الفترة من 17 إلى 21 أبريل الجارى.

وأوضح المهرجان أنه من المقرر أن يشارك ظافر العابدين، في حوار مفتوح يجمعه بكل من الكاتبة والمخرجة دارين حطيط، والمخرج أمين مطالقة، والفنان أيمن سمان، وذلك خلال فعاليات يوم السبت الموافق 20 أبريل الجاري، في تمام الساعة الـ 3 مساء.

فيما لفت إلى أنه يمكن للجمهور الالتقاء بالفنان التونسي عقب عرض فيلمه "إلى ابني" الذي يعرض خلال الليلة الختامية للدورة الثالثة، حيث سيتم عرض الفيلم يوم الأحد الموافق 21 أبريل في تمام الساعة الـ 4:30 عصراً.

تدور أحداث فيلم "إلى ابني" الذي تم إنتاجه من قِبل "إم بي سي ستوديوز"، حول عودة أب سعودي وابنه إلى المملكة العربية السعودية بعد فترة طويلة من العيش خارج البلاد انتهت بحادث أليم، ويعد العمل هو التجربة الثانية للفنان ظافر العابدين، في مجال الإخراج السينمائي.

يشار إلى أن المهرجان كان قد أعلن عن أسماء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، حيث تضم كل من المنتج طارق الجنايني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة TVision Media Productions، كريم زريق، مؤسس ورئيس شركة Cedar Tree Productions، والممثل جهاد عبده، والمنتج والمخرج جورجي جوجو شمشوم، المدير التنفيذي ومدير البرامج لمهرجان الفيلم الآسيوي العالمي، فيما تترأس اللجنة ساندرين فوشر كاسيدي، المديرة الأولى لمهرجانات تنمية المواهب بكلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا.

وسبق ذلك الإعلان عن تكريم الفنانة إلهام شاهين، بجائزة عزيزة أمير، خلال الدورة الثالثة، كما أشار إلى أنه سيتم عرض فيلمها "خلطة فوزية" على هامش الفعاليات، وسيعقبه لقاء لها مع الجمهور.

يقام مهرجان هوليوود للفيلم العربي، ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي، بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال أفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، وخلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها.







