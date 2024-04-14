تعليق جديد من الأخ غير الشقيق لـ شيرين سيف النصر بعد وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

وجه شريف سيف النصر، رسالة شكر، لكل من واساه في وفاة أخته غير الشقيقة الفنانة شيرين سيف النصر، التي رحلت عن عالمنا صباح أمس السبت عن عمر يناهز الـ 57 عامًا.

وكتب شريف، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام": "بالنيابة عن كل عائلة سيف النصر، أود أن أشكر كل من تكرم علينا وواسانا في وفاة شقيقتنا الفنانة شيرين هانم سيف النصر رحمة الله عليها".

وتابع: "وكانت هذه المواساة الكريمة طوفان من الحب والمواساة والتقدير لم أشهده من قبل، وذلك لمشوارها الفني والإنساني المشرف الراقي، نشكر سيادتكم على كم التواصل الاجتماعي الغير مسبوق والذي أثلج صدرنا لتمنيات حضراتكم لها بالرحمة والمغفرة، ويسكنها جنة الله سبحانه خالدة فيها بإذن الله تعالى".

يذكر أن الفنانة شيرين سيف النصر قدمت عددًا من الأعمال الهامة خلال مسيرتها الفنية أبرزها: "سواق الهانم، المال والبنون، ومن الذي لا يحب فاطمة، أمير الظلام، اللص الذي أحبه" وغيرها من الأعمال.

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